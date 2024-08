Neuer Angreifer für die Fortuna

Kurz vor knapp tätigt auch Zweitligist Fortuna Düsseldorf noch einen Deal. Flügelstürmer Myron van Brederode wechselt an diesem Deadline Day per Leihe von AZ Alkmaar an den Rhein. Auch eine Kaufoption wurde nach Angaben der Düsseldorfer vereinbart.

„Mit Myron van Brederode ist es uns gelungen, einen Spieler von Fortuna zu überzeugen, der sein Talent und seine Möglichkeiten schon in der Eredivisie aufgezeigt hat“, freut sich F95-Sportvorstand Klaus Allofs über den Last-Minute-Transfer, „Myron hat auch international bereits wertvolle Erfahrungen sammeln können und wird unserem Kader eine zusätzliche Qualität verleihen.“