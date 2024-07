VfB verlängert mit Kastanaras

Der VfB Stuttgart hat die Zukunft von Eigengewächs Thomas Kastanaras geklärt. Wie die Schwaben vermelden, hat der 21-Jährige sein 2025 auslaufendes Arbeitspapier um ein Jahr bis 2026 verlängert. Darüber hinaus ist auch klar, wie es für den Mittelstürmer weitergeht. Nach seiner Rückrundenleihe beim SSV Ulm soll Kastanaras weiterhin in der dritten Liga bei der aufgestiegenen zweiten Mannschaft der Stuttgarter Spielpraxis sammeln. Ulm hatte sich zuletzt um eine Festverpflichtung des Youngsters bemüht.

Sportvorstand Fabian Wohlgemuth sagt: „Thomas hat in der vergangenen Saison beim SSV Ulm bereits seine ersten Einsätze in der dritten Liga absolviert, in der kommenden Spielzeit hat er nun mit unserer U21 die Möglichkeit, in dieser anspruchsvollen Liga zu spielen und dort wichtige Erfahrungen für seine weitere Karriere zu sammeln. Im engen Austausch zwischen der U21 und dem Profibereich werden wir seine Entwicklung bestmöglich fördern.“