Gnabry bricht Training ab

In der Partie gegen Borussia Dortmund am Samstag (18:30 Uhr) muss der FC Bayern wahrscheinlich auf Serge Gnabry verzichten. Wie die ‚Bild‘ berichtet, brach der Flügelstürmer das Abschlusstraining vorzeitig ab und muss für das Topspiel am Wochenende voraussichtlich passen.

Auf der Pressekonferenz zum Spiel ließ Julian Nagelsmann bereits verlauten, dass den Münchnern mit Joshua Kimmich (Quarantäne), Marcel Sabitzer (Wade), Josip Stanisic (Oberschenkel) und Eric Maxim Choupo-Moting (Trainingsrückstand) einige Spieler nicht zur Verfügung stehen. Bei Leon Goretzka (Patellasehne) ist ein Einsatz noch offen.