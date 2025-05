Arsenal gibt Gas: Alle Zahlen zum Gyökeres-Angebot

Der FC Arsenal will bei Viktor Gyökeres (26) von Sporting nichts anbrennen lassen. Führungskräfte der Gunners trafen sich laut ‚Correio da Manhã‘ in Lissabon mit Hasan Cetinkaya, dem Berater des Torjägers. Dort unterbreiteten die Engländer ein formelles Transferangebot in Höhe von 70 Millionen Euro plus Boni. Dieses soll der Agent des schwedischen Nationalspielers an Sporting-Präsident Frederico Varandas übermitteln.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zudem wurden auch konkrete Zahlen für den Spieler auf den Tisch gelegt. Neben einem Handgeld von zwölf Millionen Euro würde Gyökeres einen mit sieben Millionen Euro pro Saison datierten Fünfjahresvertrag erhalten. Im nächsten Schritt wird Cetinkaya auf Varandas treffen. Letzterer soll weiterhin darauf hoffen, dass andere Klubs noch konkret in den Poker einsteigen, um den Preis nach oben zu treiben. Unter anderem hat auch der FC Bayern schon nach Konditionen für einen Transfer gefragt, einen konkreteren Vorstoß gab es aus München bislang aber nicht.