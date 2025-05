Antony verabschiedet sich: Geht’s in die Bundesliga?

Der ganze große Triumph blieb Antony am Mittwoch verwehrt. Mit 1:4 musste sich Betis Sevilla dem FC Chelsea im Finale der Conference League geschlagen geben.

Nach 28 Pflichtspielen, neun Treffern und fünf Vorlagen führt Antonys Weg nun vorerst zurück zu Manchester United. „Vielen Dank für diese magische Saison. Meine Leute. Meine Welt. Viel Betis. Immer“, schreibt der Brasilianer in einer Abschiedsnachricht auf Instagram.

Doch wie geht es nun weiter für den dribbelstarken Linksfuß, der nach mehreren katastrophalen Jahren endlich wieder in die Spur gefunden hat? Eine Zukunft bei United hat Antony voraussichtlich nicht.

Offen ist dagegen eine Tür in der Bundesliga: Bayer Leverkusen zeigt Interesse. Dort träfe der 16-fache Nationalspieler auf Erik ten Hag, der ihn einst bei Ajax Amsterdam gefördert, aber in Manchester nicht in den Griff bekommen hatte. Konkrete Schritte haben die Leverkusener bislang nicht unternommen, das könnte sich allerdings in den kommenden Wochen ändern.