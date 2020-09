Die Ergebnisse im Überblick

FC Bayern - Schalke 04 8:0

Werder Bremen - Hertha BSC 1:4

Eintracht Frankfurt - Arminia Bielefeld 1:1

VfB Stuttgart - SC Freiburg 2:3

Union Berlin - FC Augsburg 1:3

FC Köln - TSG Hoffenheim 2:3

Borussia Dortmund - Borussia M’gladbach 3:0

RB Leipzig - Mainz 05 3:1

VfL Wolfsburg - Bayer Leverkusen 0:0

Der Spieler des Spieltags: Andrej Kramaric

Schon am 34. und letzten Spieltag der Vorsaison kürte FT Andrej Kramaric zum Mann des Tages. Damals hatte er viermal gegen den BVB getroffen, diesmal schoss er den 1. FC Köln per Dreierpack im Alleingang ab. Der 29-jährige Kroate befindet sich in der Form seines Lebens und ist für die TSG Hoffenheim nicht zu ersetzen.

Die FT-Topelf