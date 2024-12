Werder: Bahnt sich der Schmid-Abgang an?

Bei Romano Schmid könnte sich im Sommer ein Tapetenwechsel anbahnen. Nach Informationen der ‚DeichStube‘ hat der österreichische Nationalspieler einen Beraterwechsel vollzogen – ein mögliches Indiz für eine sportliche Umorientierung nach der laufenden Saison. Der Vertrag des 24-jährigen Mittelfeldspielers läuft noch bis 2026.

In der laufenden Saison gehört Schmidt zu den Leistungsträgern in Bremen. Für Werder stand der Rechtsfuß wettbewerbsübergreifend in allen Pflichtspielen von Beginn an auf dem Feld. Gut möglich, dass sich der aufstrebende Offensivakteur im Hintergrund bereits für den nächsten Karriereschritt wappnet.