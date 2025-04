Werder: Stark äußert sich zu Vertragsgesprächen

Niklas Stark kann sich einen Verbleib bei Werder Bremen vorstellen. Gegenüber der ‚DeichStube‘ betont der Innenverteidiger, wie wohl er sich an der Weser fühlt: „Ich liebe die Mannschaft und auch das Team drumherum. Ich kann mir definitiv vorstellen, hier zu bleiben.“ Absehbar ist eine Verlängerung seines 2026 auslaufenden Vertrags derweil noch nicht: „Wir haben uns kurz über die Zukunft unterhalten, aber wir sind da noch nicht wirklich weit. Wenn es etwas zu verkünden gibt, werden wir das mitteilen, aber aktuell ist das nicht der Fall.“

Auch ein Abgang des 30-Jährigen ist nicht ausgeschlossen: „Bislang sind noch nicht alle Punkte zwischen dem Verein und mir besprochen worden. Daher lässt sich momentan noch nicht abschätzen, ob – und wenn ja, wie schnell – wir zusammenfinden werden.“ Klar ist nur, dass Stark gerne in Deutschland oder dem näheren Ausland bleiben möchte: „Stand jetzt sehe ich mich nicht in Amerika oder irgendwo anders weit weg spielen. Dafür bin ich in Deutschland einfach zu fest verwurzelt – auch geschäftlich. So weit weg zu sein, fände ich persönlich schwierig.“