Nmecha-Verletzung schlimmer als gedacht?

Der VfL Wolfsburg wird auf Lukas Nmecha womöglich länger verzichten müssen, als bislang angenommen. Laut der ‚Bild‘ hat sich der 23-jährige Stürmer einen Knöchelbruch zugezogen und wird mehrere Monate ausfallen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der VfL hatte am Mittwoch in seiner offiziellen Mitteilung von einer „schweren Knöchelverletzung“ gesprochen und die Ausfallzeit auf „mehrere Wochen“ bemessen. Mit acht Treffern in 21 Pflichtspielen gehört Nmecha zu den wichtigsten Offensivspielern der Wölfe.