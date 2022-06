Schalke verlängert mit Sané

Schalke 04 setzt weiterhin auf Sidi Sané. Wie die Königsblauen vermelden, wurde der Vertrag mit dem 19-jährigen Bruder von Bayern-Profi Leroy Sané vorzeitig bis 2024 verlängert. Das Offensivtalent, das in der vergangenen Saison für die U19 auf sechs Treffer in 21 Einsätzen kam, soll die Sommervorbereitung gemeinsam mit den Profis absolvieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Sidi ist ein toller Junge, der sich trotz einiger Verletzungen in der Vergangenheit sehr gut entwickelt hat“, freut sich Mathias Schober, Technischer Direktor bei S04, „nach einer guten Saison in der A-Jugend bekommt Sidi die Chance, mit den Profis in der Vorbereitung zu trainieren. Wir freuen uns, wenn junge Spieler aus der Knappenschmiede die Möglichkeit erhalten, sich bei der ersten Mannschaft zu präsentieren.“