Bremen: Groß vor Verlängerung?

Christian Groß winkt eine Vertragsverlängerung beim SV Werder Bremen. Gegenüber der ‚Bild‘ sagt Lizenzspielerleiter Clemens Fritz dazu: „Wir haben schon mit Grosso und auch mit seinem Berater gesprochen. Wir werden uns im neuen Jahr zu gegebener Zeit und bei Gelegenheit hinsetzen.“

„Wir sind sehr zufrieden mit ihm und wissen um seine Wichtigkeit in der Mannschaft auf und neben dem Platz. Es ist wirklich beeindruckend, welche Entwicklung er in den letzten Jahren genommen hat. Das hätten die wenigsten so erwartet“, führt der ehemalige Rechtsverteidiger aus. In der laufenden Saison stand Groß in 13 von 15 Bundesligapartien für die Bremer auf dem Rasen.

