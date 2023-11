Österreich mit „stärkstmöglicher Elf“ gegen Deutschland

Ralf Rangnick hat angekündigt, der deutschen Nationalmannschaft am heutigen Dienstag (20:45 Uhr) im Testspiel in Wien einen heißen Tanz liefern zu wollen. Der Trainer der österreichischen Auswahl kündigte an: „Wir werden mit der stärkstmöglichen Elf auflaufen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Zu dieser dürften dann auch zahlreiche ehemalige und aktuelle Profis aus der deutschen Bundesliga zählen. Angeführt wird Österreichs Team von Kapitän David Alaba, der jahrelange Titel beim FC Bayern sammelte und mittlerweile für Real Madrid verteidigt.

So könnte Österreich spielen

A. Schlager - Posch, Lienhart, Alaba, Wöber - Seiwald, X. Schlager - Laimer, Sabitzer, Baumgartner - Arnautovic