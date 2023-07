Meunier jetzt einig mit Brügge

Die Rückkehr von Thomas Meunier zum FC Brügge bildet sich immer deutlicher ab. Der belgische ‚RMC‘-Journalist Sacha Tavolieri berichtet von einer grundsätzlichen Einigung zwischen dem Rechtsverteidiger von Borussia Dortmund und seinem Ex-Klub über einen Dreijahresvertrag plus Option auf eine weitere Saison. Schon in der vergangenen Woche deutete sich Meuniers Heimat-Wechsel an, zu dem Zeitpunkt war aber noch von einer kürzeren Vertragslänge die Rede.

Die Chancen stehen gut, dass der BVB den 31-Jährigen schon bald von der Gehaltsliste streichen kann. 2020 kam Meunier ablösefrei von Paris St. Germain nach Dortmund, wusste allerdings nur selten zu überzeugen und hat jetzt die Freigabe. Dem Vernehmen nach erhofft sich der Vizemeister eine Ablöse im mittleren einstelligen Millionenbereich.

