Ex-Fortune Narey in die Wüste

Al Khaleej und PAOK Saloniki befinden sich in fortgeschrittenen Gesprächen über einen Transfer von Khaled Narey (29). Laut Fabrizio Romano hofft der Klub aus Saudi-Arabien, den Transfer noch diese Woche zu finalisieren.

Narey spielte vor seinem Wechsel jahrelang in Deutschland. Hier stand der Stürmer unter anderem bei Greuther Fürth, beim Hamburger SV und bis zum vergangenen Sommer bei Fortuna Düsseldorf unter Vertrag. In der zurückliegenden Saison absolvierte er 35 Spiele in Griechenland, in denen er 19 Torbeteiligungen verbuchte.