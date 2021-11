Bayern-Flirt Brozovic offen für Wechsel | Englands Torwart-Debatte

Was wird aus Brozovic?

Schon seit einer ganzen Weile wird Abräumer Marcelo Brozovic immer mal wieder mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Nun hat das Thema wieder Fahrt aufgenommen, denn der kroatische Vize-Weltmeister geht stramm auf sein letztes Vertragsjahr beim italienischen Meister Inter Mailand zu. „Letzter Aufruf für Brozovic“, so die heutige Schlagzeile der ‚Gazzetta dello Sport‘. Soll heißen: Entweder der 28-Jährige verlängert, oder er wird im Sommer verkauft. Einen Transfer soll sich Brozovic inzwischen gut vorstellen können; er sondiert den Markt. Neben Bayern gelten Paris St. Germain und Atlético Madrid als interessiert.

Spanien gefordert

In Spanien bringen sie sich auf Betriebstemperatur für das wichtige WM-Quali-Spiel gegen Griechenland. Credo für die Partie in Athen: Verlieren verboten. Derzeit rangieren die Iberer mit 13 Punkten auf Platz zwei in der Gruppe B hinter Schweden (15 Punkte). Einerseits würden die Mannen von Trainer Luis Enrique gerne noch die führenden Skandinavier abfangen, um sich die Playoffs zu ersparen. Andererseits käme Griechenland (neun Punkte) bei einem Sieg bis auf einen Zähler heran. Für die ‚as‘ ist es „das erste Finale“, bevor am Sonntag der Showdown gegen Schweden folgt.

Ramsdale im Kommen

Einen Showdown erwartet auch England im Kampf um die Nummer eins seiner Three Lions. Jahrelang war Evertons Jordan Pickford der Platzhirsch im Tor – allerdings weniger, weil der 27-Jährige so überzeugt hätte, sondern weil es keinen Besseren gab. Bis jetzt. Aaron Ramsdale (23) zeigte in den vergangenen Wochen starke Leistungen im Tor des FC Arsenal und schickt sich an, Vize-Europameister Pickford dauerhaft zu verdrängen. „Der beste Torwart in England?“, fragt die ‚Daily Mail‘ mit Blick auf Ramsdales jüngste Entwicklung.