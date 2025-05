Bayern mit Urbig zur Klub-WM

Jonas Urbig (21) wird mit dem FC Bayern an der Klub-WM teilnehmen. ‚Sky‘ berichtet, dass der Torhüter auf die U21-Europameisterschaft verzichtet und mit den Münchnern stattdessen in die USA reist. Die EM beginnt am 12. Juni und findet damit parallel zur Klub-WM statt.

Erst gestern hatte der Pay-TV-Sender berichtet, dass Paul Wanner (19) an der EM teilnehmen wird. Urbig hingegen wird wie Tom Bischof (19) bei den Bayern bleiben. In der Rückrunde war der Ersatz für Manuel Neuer (39) ein wichtiger Rückhalt. Seit seinem Wechsel im Winter kommt er auf zwölf Partien für den deutschen Rekordmeister.