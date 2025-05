Bayern-Talent kommt auf den Markt

Der FC Bayern will Nachwuchsspieler Jonathan Asp Jensen zu mehr Spielpraxis auf hohem Niveau verhelfen. Die ‚Bild‘ berichtet, dass Erstligisten aus Österreich und der Schweiz, darunter die Grasshoppers aus Zürich, sowie mehrere deutsche Zweitligisten an dem 19-Jährigen interessiert sind. Im Gespräch ist eine Leihe, in München besitzt der Däne noch einen bis 2028 gültigen Vertrag.

An der Säbener Straße konnte sich Jensen, der 2022 vom FC Midtjylland an den Bayern-Campus gewechselt war, noch nicht durchsetzen. In der Regionalliga Bayern sorgte er in dieser Saison für die Zweitvertretung aber durchaus für Furore. In 23 Spielen trug er fünf Tore und elf Vorlagen bei. Ab Sommer soll er sich dann im Profifußball beweisen.