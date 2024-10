England-Sorgen um Saka

Bukayo Saka droht eine verletzungsbedingte Zwangspause. Am gestrigen Donnerstagabend musste der Edeltechniker bei der 1:2-Niederlage von England gegen Griechenland nach 51 Minuten ausgewechselt werden, nachdem er sich eine Blessur im rechten Bein zugezogen hatte. Die genaue Diagnose steht zur Stunde noch aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Interimscoach Lee Carsley bestätigte im Anschluss an die Begegnung: „Er wird gerade untersucht. Man konnte deutlich sehen, dass er etwas in seinem rechten Bein gefühlt hat.“ Saka ist sowohl bei den Three Lions als auch beim FC Arsenal gesetzt. Ob der 23-jährige Offensivspieler die kommende Nations League-Partie gegen Finnland (Sonntag, 18 Uhr) oder womöglich sogar die Ligapartie der Gunners eine Woche später (19. Oktober) gegen den AFC Bournemouth verpasst, wird sich noch herausstellen.