Kroatien - Tschechien: Die Aufstellungen

Mit einem Sieg gegen Kroatien könnte Tschechien bereits das Ticket für die K.O.-Runde buchen. Derzeit führt das Team um Leverkusens Angreifer Patrik Schick die Tabelle in Gruppe D an, Kroatien will dagegen nach der Auftaktniederlage gegen England Wiedergutmachung leisten. Um 18 Uhr steigt das Duell im schottischen Glasgow.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kroatien

Livakovic – Vrsaljko, Lovren, Vida, Gvardiol – Kovacic, Modric – Brekalo, Rebic, Perisic – Kramaric

Tschechien

Vaclik – Coufal, Celustka, Kalas, Boril – Holes, Soucek – Darida, Jankto, Masopust – Schick