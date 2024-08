Durchbruch bei Fofana

Jetzt dürfte es schnell gehen im Poker um den französischen Mittelfeldspieler Youssouf Fofana (25). Nach FT-Informationen steht die Einigung zwischen dem AC Mailand und der AS Monaco unmittelbar bevor. Bis auf wenige Details sind die Rossoneri mit den Monegassen klar. In den nächsten Tagen folgt der Medizincheck.

Milans jüngstes Angebot in Höhe von 25 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro an Boni überzeugte die ASM offenkundig. EM-Teilnehmer Fofana wird bei den Mailändern einen bis 2028 gültigen Vertrag erhalten.