Atalanta vor 25-Millionen-Transfer

Atalanta Bergamo genehmigt sich den nächsten größeren Transfer dieser Sommer-Transferperiode. Rechtsverteidiger Raoul Bellanova (24) steht laut Fabrizio Romano unmittelbar vor dem Wechsel vom FC Turin zum Europa League-Sieger. Die Turiner haben demzufolge ein Angebot in Höhe von 22 Millionen Euro plus drei Millionen Euro an Boni angenommen.

Der Medizincheck soll in den nächsten Stunden folgen. Bellanova ist zweifacher italienischer Nationalspieler. Vor einem Jahr war der Rechtsfuß von Cagliari Calcio zu Torino gewechselt und wusste in 41 Saisonspielen (ein Tor, sieben Vorlagen) zu überzeugen.