Pavard-Deal: Marotta zuversichtlich

Giuseppe Marotta ist guter Dinge, dass Benjamin Pavard (27) in Kürze das Trikot von Inter Mailand tragen wird. „Wir werden seine Verpflichtung heute noch nicht bekanntgeben, aber wir sind in einer guten Position. Wir geben unser Bestes, um Pavard zu verpflichten. Es ist kein Traum. Wir denken, dass wir es möglich machen können“, so der Vorstandsvorsitzende der Nerazzurri laut Fabrizio Romano.

Dem Vernehmen nach bietet Inter 28 Millionen Euro plus fünf Millionen an Boni. Der FC Bayern soll mit dieser Summe grundsätzlich einverstanden sein. Die Münchner suchen ihrerseits aber Ersatz, bevor sie den französischen Abwehrspieler ziehen lassen. Ein Thema an der Säbener Straße ist neuerdings Lutsharel Geertruida von Feyenoord Rotterdam. Der 23-Jährige kann wie Pavard als Rechtsverteidiger sowie in der Innenverteidigung auflaufen.