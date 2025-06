Wolfsburg: Geht Toptalent Odogu?

David Odogu könnte den VfL Wolfsburg in Richtung der zweiten Bundesliga verlassen. Laut dem ‚kicker‘ steht der Innenverteidiger auf dem Einkaufszettel des 1. FC Kaiserslautern. Grundsätzlich will sich das 19-jährige Toptalent bei den Wölfen in der Bundesliga durchsetzen. Im Gespräch ist daher eine Leihe.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der U17-Weltmeister von 2023 hat immer wieder mit muskulären Problemen zu kämpfen und will diesen Sommer wieder vollständig fit werden. Dafür verzichtet Odogu sogar auf eine Teilnahme bei der U19-EM (13. bis 26. Juni). In der abgelaufenen Saison bestritt der Youngster drei Einsätze für den VfL in der Bundesliga (194 Minuten).