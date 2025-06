Neapel: Erstes Transfer-Angebot für Osimhen

Um Victor Osimhen in die Saudi Pro League zu locken, greift Al Hilal wohl tief in die Tasche. Der Klub hat nun ein offizielles Angebot in Höhe von 65 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro an möglichen Boni an die SSC Neapel übermittelt, berichtet Fabrizio Romano. Eine Antwort der Italiener steht allerdings noch aus.

Vor einigen Tagen wurde berichtet, dass sich der nigerianische Torjäger mit Al Hilal geeinigt hat. Ein Dreijahresvertrag mit einem Gehalt von 16 bis 18 Millionen Euro steht derzeit im Raum. Einzig das Einverständnis aus Napoli fehlt noch, um den Deal zu besiegeln. In der vergangenen Saison ging Osimhen auf Leihbasis für Galatasaray auf Torejagd und erzielte in 41 Pflichtspielen 37 Treffer.