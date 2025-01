Neapel will Saint-Maximin ausleihen

Allan Saint-Maximin öffnet sich offenbar eine Tür zurück in den europäischen Spitzenfußball. Die SSC Neapel hat laut Fabrizio Romano ein Leihangebot für den französischen Dribbler an Al Ahli gesendet. Die Verhandlungen zwischen den Vereinen über einen Deal laufen derzeit, so der Transfermarkt-Insider.

Der 27-Jährige ist aktuell noch an Fenerbahce ausgeliehen. Die Leihe zum Klub aus Istanbul müsste dementsprechend abgebrochen werden. Bei Fener gehört Saint-Maximin allerdings zu den Stammkräften. Drei Tore und vier Assists lieferte der frühere U-Nationalspieler in 24 Spielen.