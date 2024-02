Bundesliga: 10 wichtige Deals am Deadline Day

Bayern zieht Zaragoza-Transfer vor

Für den Sommer war der Transfer von Flügelstürmer Bryan Zaragoza (22) bereits klar. Nun ziehen die Münchner die Verpflichtung des Flügelstürmers angesichts der Verletzung von Kingsley Coman vor. Alle Parteien sind sich einig. Der FC Granada erhält zusätzlich zu den zuletzt schon vereinbarten 13 Millionen Euro weitere drei Millionen plus 4,5 Millionen an Boni.

Unter der Anzeige geht's weiter

Schweden-Juwel nach München

Schon seit Montag weilt Jonah Kusi-Asare (16) in München. Das Mittelstürmer-Juwel wechselt für kolportierte fünf Millionen Euro von AIK Solna in die Nachwuchsabteilung des FCB. An der Säbener Straße ist Kusi-Asare wohl erst einmal für die zweite Mannschaft eingeplant, soll aber bereits bei den Profis trainieren.

Lese-Tipp

FC Bayern: Die Details zum Zaragoza-Deal

BVB verkauft Talent

Kurz nach seinem Bundesliga-Debüt verlässt Hendry Blank (19) seinen Ausbildungsklub Borussia Dortmund. Laut der ‚Bild‘ wechselt der Innenverteidiger für sieben Millionen Euro zu RB Salzburg.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dahoud zurück in die Bundesliga

Nach nur einem halben Jahr bei Brighton & Hove Albion zieht es Mahmoud Dahoud (28) zurück in die Bundesliga. Der Mittelfeldspieler hat bereits den Medizincheck beim VfB Stuttgart absolviert und kommt per Leihe bis Saisonende. Für den Anschluss besteht eine Kaufoption über rund neun Millionen Euro.

Holt der VfB einen Zagadou-Ersatz?

Dan-Axel Zagadou (24) hat sich womöglich schwer am Knie verletzt, worauf der VfB noch mit dem Transfer eines neuen Innenverteidigers reagieren könnte. Die Spur zu Mason Holgate (27) hat sich laut ‚Sky‘ zerschlagen, dafür habe der Bundesliga-Dritte ein Angebot bei Stade Brest für Lilian Brassier (24) eingereicht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Klappt der Ekitike-Deal?

Schon am Deadline Day im Sommer hatten es Eintracht Frankfurt und Paris St. Germain miteinander zu tun. Der Transfer von Randal Kolo Muani wurde damals zum Last Minute-Drama. Droht nun Ähnliches bei Hugo Ekitike (21). Die SGE ist sich mit dem Stürmer einig, verhandelte aber bis zuletzt noch mit PSG über eine Leihe mit Kaufoption. Tendenz: Der Deal klappt, wird aber mal wieder ein Rennen gegen die Zeit.

Kommt Amenda sofort?

Unterdessen ist sich Frankfurt auch mit Aurèle Amenda (20) längst einig. Mehr noch: Sogar mit dessen Verein BSC Young Boys soll es schon einen Handschlag gegeben haben. Doch nach wie vor ist unklar, ob der Innenverteidiger noch heute oder erst im Sommer an den Main wechselt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ngankam wechselt innerhalb der Liga

Auch auf Abgangsseite tut sich bei der Eintracht noch etwas. Jessic Ngankam wechselt auf Leihbasis zum FSV Mainz 05. Eine Kaufoption ist nicht Teil des Deals.

Pep für den FCA

Jess Thorup kann womöglich heute noch einen alten Bekannten beim FC Augsburg begrüßen. Der Spanier Pep Biel (27) arbeitete mit dem FCA-Coach schon beim FC Kopenhagen zusammen und soll nun von Olympiakos Piräus in die Fuggerstadt wechseln. Biel ist in der Offensive beheimatet.

Bekommt Vertessen grünes Licht?

Schon seit Sonntag (!) weilt Yorbe Vertessen (23) in Berlin, um seinen Wechsel zum FC Union abzuschließen. Doch die PSV Eindhoven stoppte den Fünf-Millionen-Transfer, da sich mit Noa Lang (24) ein anderer Offensivspieler verletzte. Unklar, ob der Deal klappt.