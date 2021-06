EM: Niederlande gewinnt spektakuläre Partie

Unter der Leitung von Dr. Felix Brych trafen die Niederlande und die Ukraine in der Amsterdam Arena aufeinander. Es entwickelte sich eine unterhaltsame Partie in der beide Teams gute Torchancen herausspielten. Ein Treffer gelang in den ersten 45 Minuten jedoch weder der Elftal noch den Ukrainern. Die beste Chance hatte Giorginio Wijnaldum, der aus kurzer Distanz frei zum Abschluss kam und an Heorhii Bushchan scheiterte.

In der zweiten Hälfte zahlte sich die individuelle Klasse der Niederländer zunächst aus. Nach einer Stunde führte die Mannschaft von Frank de Boer mit 2:0 und die Begegnung schien entschieden zu sein. Mit einem traumhaften Schlenzer in den Winkel hielt Andrii Yarmolenko die Ukraine jedoch im Spiel. Kurz darauf glich Roman Yaremchuk sogar aus.

Denzel Dumfries brachte Oranje wenige Minuten vor Abpfiff wieder in Führung. Der Rechtsverteidiger lieferte eine starke Leistung und avancierte nicht nur aufgrund des entscheidenden Treffers zum Matchwinner. Trotz eines mutigen Auftritts bleibt die Ukraine in Gruppe C vorerst ohne Punkt.