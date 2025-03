100-Millionen-Klausel für portugiesisches Wunderkind

Der FC Porto arbeitet daran, Eigengewächs Rodrigo Mora möglichst langfristig an den Klub zu binden. Das bislang 2027 auslaufende Arbeitspapier des 17-jährigen Ausnahmetalents soll nach Informationen von ‚O Jogo‘ um mehrere Jahre verlängert werden. Im Zuge dessen soll die bis dato auf 67 Millionen Euro festgelegte Ausstiegsklausel auf 80 bis 100 Millionen Euro angehoben werden.

Manchester United, Brighton & Hove Albion, der FC Southampton, der FC Bologna und auch Bayer Leverkusen bekunden Interesse an Mora, der bereits an der Stammelf von Trainer Martín Anselmi schnuppert. Sieben Treffer in 15 Ligaspielen hat der portugiesische U21-Nationalspieler in der laufenden Saison bislang beigesteuert.