TAA-Ersatz: Wildert Liverpool in Leipzig?

Mit Trent Alexander-Arnold verlässt am Saisonende ein langjähriger Leistungsträger den FC Liverpool. Dort hat man nun die gewaltige Aufgabe vor der Brust, den Rechtsverteidiger angemessen zu ersetzen. Mit Jeremie Frimpong (24) von Bayer Leverkusen steht ein Bundesliga-Akteur bereits in den Startlöchern, doch auch ein weiterer Kicker aus dem deutschen Oberhaus hat das Interesse des englischen Meisters geweckt.

Laut der ‚Daily Mail‘ hat Liverpool Lutsharel Geertruida von RB Leipzig ins Visier genommen. Der 24-Jährige arbeitete bereits bei Feyenoord Rotterdam mit Trainer Arne Slot zusammen und wird von dem Übungsleiter sehr geschätzt. Nicht nur durch seine Flexibilität sowohl auf rechts als auch im Abwehrzentrum zu agieren, sondern auch durch seine Fähigkeit bei Ballbesitz ins Mittelfeld zu rücken, hat der Niederländer bei seinem Landsmann einen Stein im Brett.

In Leipzig war Geertruida zuletzt des Öfteren außen vor. So hieß es, dass beide Seiten mit der sportlichen Entwicklung nicht zufrieden seien. Aktuell ist der Rechtsfuß noch bis 2029 an den Brauseklub gebunden, durch die Reds könnte diese Ehe aber nun vorzeitig geschieden werden.