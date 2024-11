Hoffnung für RB: Kolo Muani zeigt sich wechselwillig

Für satte 95 Millionen Euro wechselte Randal Kolo Muani 2023 von Eintracht Frankfurt zu Paris St. Germain. Der Angreifer kam mit der Empfehlung von 16 Toren und 14 Vorlagen in 34 Bundesligapartien an die Seine. Doch dort geriet die Scorer-Maschine ins Stocken. 18 Torbeteiligungen in 53 Spielen sind bei weitem nicht das, was sich der Scheichklub von seinem Investment erwartet hatte.

Zwischen PSG und dem 25-Jährigen stehen die Zeichen trotz eines laufenden Vertrags bis 2028 auf Trennung. Dabei gibt es dem Vernehmen nach zwei Szenarien. Im Winter sucht der Klub für Kolo Muani einen Interessenten für eine Leihe, im Sommer ist dann ein Verkauf nicht ausgeschlossen – sehr wahrscheinlich mit einem großen Verlust. Der 27-fache französische Nationalspieler wollte bis vor Kurzem von einem Abgang aus der Hauptstadt nichts wissen, wollte sich durchbeißen. Das hat sich laut ‚Sky‘ jedoch anscheinend geändert.

Leihe nur mit Klausel

Demzufolge ist Kolo Muani einer Leihe in der Rückrunde gegenüber nicht mehr abgeneigt. Interesse gibt es aus der Premier League und nach wie vor von RB Leipzig. Die Sachsen suchen nach Verstärkungen für die Offensive, um in der Rückrunde wieder besseren Fußball zu zeigen. Dabei wäre der Franzose mit seinen speziellen Anlagen geradezu eine Idealbesetzung. Kolo Muani kann im Sturmzentrum, als auch als hängende Spitze oder auf den Flügeln auflaufen. Er ist stark im Umschaltspiel, schnell und hat das Auge für gefährliche Tiefenläufe.

Leipzig ist laut ‚Sky‘ an einer Leihe interessiert, möchte diese allerdings nicht ohne Zusatzklausel abschließen. Denkbar wäre eine Kaufoption oder -pflicht. Hilfreich kann dabei eventuell das gute Verhältnis zwischen den Klubs sein, die wegen der Leihen von Offensivstar Xavi bereits seit Jahren schon in regelmäßigem Kontakt stehen.