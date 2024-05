Schock in Neapel: Kapitän hinterlegt Wechselwunsch

Die SSC Neapel muss unter Umständen nach einem neuen Kapitän Ausschau halten. Rechtsverteidiger Giovanni Di Lorenzo hat in den vergangenen Tagen beim Management der Süditaliener seinen Wechselwunsch hinterlegt, berichtet der ‚Corriere dello Sport‘. Laut der italienischen Zeitung betrachtet der 30-Jährige „seinen Zyklus in Neapel als abgeschlossen“ und soll nun bereit sein für einen Neuanfang an anderer Stelle.

Obwohl Di Lorenzo aus der Elf der Neapolitaner kaum wegzudenken ist, häufte sich in der abgelaufenen Spielzeit auch Kritik am Spielführer. Derzeit belegt Napoli einen enttäuschenden zehnten Tabellenplatz, hat am letzten Spieltag nur noch die Möglichkeit, auf Rang neun zu klettern. Seinen Vertrag verlängerte Di Lorenzo im August vergangenen Jahres bis 2028. Dementsprechend schwierig könnte sich ein Transfer nun gestalten.