Benfica-Abflug: Bestes Wunschziel steht fest

Jan-Niklas Beste wünscht sich eine Rückkehr in seine Heimat. Der linke Schienenspieler möchte das Kapitel Benfica Lissabon nach einem halben Jahr schon wieder beenden und am liebsten wieder in der Bundesliga auflaufen, berichtet die ‚Record‘. Interesse an einer Zusammenarbeit mit dem 25-Jährigen signalisieren RB Leipzig und der VfB Stuttgart.

Beste war erst im zurückliegenden Sommer für acht Millionen Euro vom 1. FC Heidenheim nach Portugal gewechselt. Bei Benfica kommt der frühere deutsche U-Nationalspieler aber nicht so häufig zum Einsatz wie gewünscht. Entsprechend deutet sich nun trotz eines bis 2029 datierten Arbeitspapieres eine Trennung an. Der ‚Record‘ zufolge kommt für Beste ein Engagement in England – dort soll unter anderem Crystal Palace die Fühler ausgestreckt haben – nicht infrage.