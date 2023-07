Luton Town holt Giles an Bord

Luton Town rüstet sich für die anstehende Premier League-Saison. Der Aufsteiger bedient sich beim Liga-Rivalen Wolverhampton Wanderers und verpflichtet Ryan Giles (23). Der linke Außenbahnspieler war in der vergangenen Spielzeit an den FC Middlesbrough verliehen und legte in der Championship in 45 Einsätzen elf Tore auf.

