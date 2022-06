Der Stand bei Kostic: Juve-Transfer trotz Eintracht-Verlängerung?

Nach wie vor spricht vieles für einen Wechsel von Filip Kostic zu Juventus Turin. Schon vor einer Weile wurde von einer Einigung beider Seiten berichtet. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ hat inzwischen nähere Infos. Der „grobe Vertragsentwurf“, den Kostics Berater mit der Alte Dame ausgehandelt hat, sehe eine Laufzeit von drei Jahren sowie ein Jahresnettogehalt von 2,5 Millionen Euro plus Zuschläge vor.

Interessant auch, was das italienische Fachblatt über Kostics mögliche Verlängerung bei Eintracht Frankfurt berichtet. Demnach strebt die SGE mit dem neuen, bis 2026 datierten Vertragsangebot in erster Linie eine bessere Position in den Transferverhandlungen an. Ein Verkauf des serbischen Linksaußen sei auch nach einer Verlängerung in Frankfurt keinesfalls vom Tisch.

Den Frankfurter Verantwortlichen um Sportvorstand Markus Krösche sollen 20 Millionen Euro als Ablöse für Kostic vorschweben. Der Poker könnte sich noch ein gutes Stück hinziehen.