Union verlängert mit Burcu

Die Liaison zwischen Union Berlin und Livan Burcu wird gefestigt. Einer Mitteilung der Köpenickern zufolge wurde der Vertrag mit dem 20-jährigen Offensivspieler verlängert. Bis wann das neue Arbeitspapier datiert ist, gibt Union wie üblich nicht bekannt. In der vergangenen Spielzeit lief Burcu per Leihe für den 1. FC Magdeburg auf und hinterließ in der 2. Bundesliga seine Spuren.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen, das mir Union entgegenbringt. Die Leihe im vergangenen Jahr hat mir enorm geholfen, mich sowohl sportlich als auch persönlich weiterzuentwickeln. Jetzt freue ich mich darauf, den nächsten Schritt bei Union zu gehen und noch mehr Verantwortung auf dem Platz zu übernehmen. Ich weiß, dass ich mich weiterhin stetig verbessern möchte“, wird Burcu auf der Union-Homepage zitiert.