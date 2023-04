Medien: Pochettino mündlich mit Chelsea einig

Nicht Julian Nagelsmann, nicht Luis Enrique, nicht Vincent Kompany – der Trainer des FC Chelsea dürfte zur neuen Saison Mauricio Pochettino heißen. In England verdichten sich die Hinweise immer stärker, dass der Argentinier im Sommer den Posten von Platzhalter Frank Lampard übernimmt.

Dem TV-Sender ‚Sky Sports‘ zufolge nähern sich beide Seiten immer weiter an. Der Durchbruch sei in den kommenden Tagen zu erwarten. Das englische Radionetzwerk ‚talkSport‘ geht noch einen Schritt weiter und will schon von einer mündlichen Übereinkunft erfahren haben. Die Übergänge sind fließend in einem solch dynamisch-fortgeschrittenen Stadium.

So oder so dürfte es nicht mehr lange dauern, bis die Blues den Deal mit dem ehemaligen Tottenham-Trainer verkünden können. Unter Pochettino will Chelsea in die Champions League und idealerweise ins englische Meisterschaftsrennen zurückkehren. Aktuell belegt der von etlichen Transfers und Trainerwechseln aufgewühlte Klub einen indiskutablen elften Rang in der Premier League.