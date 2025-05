Blues mischen bei Ekitiké mit

Im Werben um Hugo Ekitiké von Eintracht Frankfurt gibt es einen weiteren Mitstreiter. Laut ‚RMC Sport‘ hat der FC Chelsea großes Interesse daran, die französische Torgarantie der Adler zu verpflichten. Neben den Blues seien auch der FC Arsenal und der FC Liverpool bereits an Klub und Spielerseite herangetreten, um Interesse zu hinterlegen.

Als mögliche Ablöse stehen bis zu 100 Millionen Euro im Raum – so zumindest die Forderung der Frankfurter. Der 22-Jährige war erst vor einem Jahr fest von Paris St. Germain zum Bundesligisten gewechselt, die Eintracht zahlte knapp 17 Millionen Euro an den Edelklub aus der Hauptstadt. Vom künftig erzielten Transfergewinn gehen außerdem weitere 20 Prozent an PSG.