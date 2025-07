Félix vor Benfica-Rückkehr

João Félix steht vor einer Rückkehr zu seinem Jugendklub Benfica Lissabon. Wie ‚CNN Portugal‘ und ‚Maisfutebol‘ berichten, laufen fortgeschrittene Gespräche zwischen dem FC Chelsea und den Portugiesen. Eine Einigung werde in den nächsten Stunden erwartet. Im Raum steht eine Ablöse von rund 25 Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Golden Boy von 2019 wurde mit seinem Transfer von Benfica zu Atlético Madrid im Jahr 2019 für 127,2 Millionen Euro zu einem der teuersten Transfers aller Zeiten. Doch weder in Madrid noch beim FC Chelsea, dem FC Barcelona oder dem AC Mailand konnte sich der 25-Jährige durchsetzen. Nun hofft der Offensivakteur, in Portugal wieder in die Spur zu finden. An Chelsea ist der 45-fache Nationalspieler vertraglich noch bis 2031 gebunden.