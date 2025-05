ManCity: Guardiola droht mit Kündigung

Pep Guardiola ist unzufrieden mit der Kaderplanung bei Manchester City. Im Nachgang der Partie gegen den ACF Bournemouth (3:1) am gestrigen Dienstagabend machte der spanische Trainer gegenüber Medienvertretern seinem Ärger Luft, drohte gar mit seinem Abgang vom Scheichklub: „Ich habe dem Verein gesagt, dass ich keinen so großen Kader will. Ich will nicht fünf oder sechs Spieler die Tribüne setzen. Das will ich nicht. Dann kündige ich. Sie müssen den Kader verkleinern, dann bleibe ich.“

Hintergrund: Beim Sieg gegen die Cherries hatte der 54-Jährige zum wiederholten Male mehrere Spieler nicht in den Spieltagskader aufnehmen können. Bereits in der Vergangenheit hatte Guardiola immer wieder betont, dass er die Arbeit mit kleineren Gruppen bevorzugt. Während der Hinrunde hatte City große Verletzungssorgen und stürzte in der Tabelle ab. Im Januar reagierte der Klub und schlug für über 218 Millionen Euro auf dem Transfermarkt zu. Nun soll der 28-köpfige Kader im Sommer wieder ausgedünnt werden.