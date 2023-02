Marsch vor Southampton-Job

- Quelle: The Athletic

Jesse Marsch könnte nur wenige Tage nach seiner Entlassung bei Leeds United einen neuen Trainerjob bekommen. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, soll der US-Amerikaner beim FC Southampton die Nachfolge von Nathan Jones antreten, der ebenfalls kürzlich seinen Hut nehmen musste. Neben Marsch sollen auch die beiden Ex-Profis Frank Lampard und Steven Gerrard im Rennen sein, Marsch habe aber die Nase vorn.

Am gestrigen Montag, so das Portal, haben erste Gespräche stattgefunden, bei denen bereits die mögliche Vertragslänge besprochen wurde. Noch vor dem anstehenden Duell mit dem FC Chelsea (Samstag, 16 Uhr) wolle man den Deal abschließen. Bei den Saints wäre Marsch bereits der zweite Trainer mit einer Vergangenheit bei RB Leipzig, bis zum vergangenen November stand mit Ralph Hasenhüttl ein weiterer Ex-Bulle an der Seitenlinie.

Nächster Premier League-Job für Marsch?

Update (12:02 Uhr): Laut ‚TalkSPORT‘ hat Marsch das Angebot von Southampton mittlerweile angenommen und wird in Kürze den Job als Jones-Nachfolger antreten.