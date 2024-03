M’gladbach: Der Stand bei Wöber & Jordan

Bei Borussia Mönchengladbach befasst man sich mit einer längerfristigen Zusammenarbeit mit Angreifer Jordan (27), der von Union Berlin ausgeliehen ist und für drei Millionen Euro festverpflichtet werden kann. „Es wird sicher noch vor Saisonende Klarheit herrschen“, sagt Sport-Geschäftsführer Roland Virkus auf Nachfrage der ‚Bild‘.

Ungleich schwieriger wird das Unterfangen bei Abwehrspieler Maximilian Wöber (26). Für den Österreicher, der von Leeds United ausgeliehen ist, hatten die Gladbacher vor der Saison keine Kaufoption vereinbart. „Wir führen gerade die Gespräche mit allen Beteiligten. Es ist so, dass Max gerne bei uns bleiben würde. Aber Leeds ist Erster in der Zweiten englischen Liga, wird aufsteigen und hat da ziemlich hohe Vorstellungen“, so Virkus. Man versuche „alles, aber da haben wir das Heft des Handelns nicht in der Hand“. Dem Vernehmen nach fordert Leeds utopische 17 Millionen Euro für Wöber.