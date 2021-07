Zwei Systeme und viel Nachwuchs: So lief das Rose-Debüt

Mit einem Kantersieg zur Saisonvorbereitung war bei Borussia Dortmunds Auftaktspiel gegen den FC Gießen nicht zu rechnen. Gegen den Regionalligisten stand Cheftrainer Marco Rose aufgrund der zahlreichen, sich noch im Urlaub befindlichen, EM-Fahrern eine Rumpftruppe zur Verfügung.

Marco Reus, Mahmoud Dahoud, Julian Brandt, Felix Passlack, Nico Schulz sowie Torhüter Marvin Hitz führten die mit zahlreichen Nachwuchsspielern bespickte Anfangself in der ersten Halbzeit an. Dabei orientierte sich Roses Elf zunächst in einer 4-3-3 Grundordnung.

In einer recht zähen Anfangsphase präsentierte sich Gießen von der besseren Seite und kam zu der ein oder anderen Tormöglichkeit. In Führung ging jedoch der BVB. Ansgar Knauff erzielte in der 34. Spielminute nach einem präzisen Zuspiel in den Sechzehner von Julian Brandt den ersten Treffer in Roses Amtszeit. Stefan Tigges erhöhte in der 42. Minute nach einem Pass in die Tiefe auf 2:0.

In der Halbzeit wechselte der BVB einmal komplett durch. Rose stellte dabei auf ein 3-4-3 um und ließ seinen Worten, künftig flexibel agieren zu wollen, Taten folgen. Das ausschließlich aus Nachwuchsakteuren bestehende Team kam schwungvoll aus der Pause und zu einigen Gelegenheiten.

Die Dortmunder U23 tat sich im Anschluss jedoch schwer, ins Pressing reinzukommen. Offensivtalent Immanuel Pherai (20) ließ wie bereits in der Vorbereitung in der Vorsaison immer wieder sein Potenzial aufblitzen, dessen Abschlüsse waren allerdings nicht zwingend genug. Unterm Strich ein gelungenes Debüt für Rose, der wohl eher aus der ersten Halbzeit Erkenntnisse für sein Team ziehen dürfte.

So spielte der BVB

Erste Halbzeit: Hitz – Passlack, Collins, Thaqi, Schulz – Gürpüz, Dahoud, Brandt – Knauff, Tigges, Reus

Zweite Halbzeit: Unbehaun – Hippe, Papadopoulos, Finnsson – Makreckis, Pfanne, Raschl, Taz – Tachie, Pherai, Bornemann

Die Tore

1:0 Knauff (34‘), 2:0 Tigges (42‘)