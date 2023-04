Bayern-Gerüchte: Tuchel plant ohne Mané | Idee bei Osimhen

Sadio Mané hat seine vereinsinterne Ein-Spiel-Sperre abgesessen. Im Champions League-Viertelfinalrückspiel des FC Bayern gegen Manchester City am Mittwoch (21 Uhr) kehrt der Senegalese in den Kader zurück. Ob er auch in der kommenden Saison ein Teil davon sein wird, ist immer ungewisser.

Wie ‚Sky‘ berichtet, will Mané selbst gerne in München bleiben und seinen Kritikern zeigen, was in ihm steckt. Die Vereinssicht ist jedoch eine andere. So dürfe Mané durchaus im Sommer gehen, falls ein ordentliches Angebot reinflattert. Das liegt auch am Urteil des Trainers.

Denn laut ‚Sky‘ plant Thomas Tuchel ab der kommenden Saison ohne den 31-jährigen Angreifer, der nicht in sein Anforderungsprofil passe. Erst im vergangenen Sommer war Mané für 32 Millionen Euro vom FC Liverpool nach München gekommen. Sein Vertrag läuft noch bis 2025.

Tauschidee bei Osimhen

Unterdessen ist längst bekannt, dass die Bayern nach einem klassischen Mittelstürmer fahnden. Einer der Topkandidaten ist Victor Osimhen (24), für den die SSC Neapel jedoch weit über 100 Millionen Euro fordert. Deswegen erwägen die Bayern laut ‚Sky‘ mittlerweile einen Spielertausch, um die Summe zu drücken – vielleicht ja gegen Mané?