Liverpool denkt an Amrabat-Verpflichtung

Sofyan Amrabat könnte die Weltmeisterschaft in Katar als Sprungbrett für einen Wechsel zum FC Liverpool nutzen. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat sich der marokkanische Nationalspieler in den Fokus der Reds gespielt. Der 26-jährige Sechser in Diensten des AC Florenz will nach der WM eine Entscheidung über seine Zukunft treffen.

Liverpool sucht händeringend nach Verstärkungen für die Mittelfeldzentrale. Für die Verpflichtung von Amrabat wären dem Bericht zufolge mehr als 30 Millionen Euro fällig. Bis 2024 ist der kampfstarke Rechtsfuß noch an die Fiorentina gebunden, kann seinen Vertrag aber per Option noch um ein Jahr verlängern.