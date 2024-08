Teure Kaufoption: OM leiht Inters Carboni

Valentín Carboni setzt seine Karriere bei Olympique Marseille fort. Der französische Erstligist leiht den 19-jährigen Argentinier für ein Jahr aus und besitzt laut offiziellen Klubangaben eine Kaufoption, die Berichten zufolge bei insgesamt rund 40 Millionen Euro liegt. Eine Million wird als Leihgebühr fällig. Inter Mailand sichert sich derweil eine Rückkaufoption in Höhe von 40 Millionen auf das Offensiv-Talent.

Der dreimalige Nationalspieler war 2020 in die Jugend der Nerazzurri gewechselt. Seinen Durchbruch im Profifußball erlebte Carboni in der vergangenen Saison auf Leihbasis beim AC Monza. Für den Tabellenzwölften stand er in 31 Serie A-Spielen auf dem Platz, in denen er zwei Tore erzielen und vier weitere vorbereiten konnte.