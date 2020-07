Sané erzählt: So lief der Bayern-Wechsel

Leroy Sané hat sich zu seinen Beweggründen für den Wechsel zum FC Bayern geäußert. Im Interview mit der ‚Sport Bild‘ sagt der Flügelstürmer: „Hasan Salihamidzic und sein Konzept haben eine sehr große Rolle gespielt. Er stand vom ersten Moment an hinter dem Transfer und hat sich durch nichts beirren lassen. Dafür bin ich dankbar. Er hat mir aufgezeigt, wie der Verein arbeitet, welche Mannschaft er im Kopf hat, wie der Weg aussieht. Ich merkte sofort: Hier kenne ich viele Jungs, hier passe ich sehr gut rein.“

Darüber hinaus findet Sané: „Das Bayern-System passt tatsächlich perfekt zu mir. Flügelspieler prägen das Bayern-Spiel, das kommt mir natürlich sehr entgegen. Das war für mich schon ein ganz zentraler Punkt.“ 49 Millionen Euro plus bis zu elf Millionen an Boni flossen für den 24-Jährigen aus München zu Manchester City. Vor Sanés Kreuzbandverletzung im August 2019 waren noch rund 150 Millionen Euro im Gespräch. „Das sind Zahlen, die in meinen Augen kein Spieler der Welt wert ist, das steht außer Frage. Sicherlich ist es aber kein Nachteil, dass am Ende viel weniger gezahlt wurde“, sagt Sané.

So kurz bevor, wie bislang angenommen, stand der Transfers des Ex-Schalkers nach München vor einem Jahr im Übrigen nicht. „Es war nicht so, dass ich dachte: 'Ich darf heute nicht spielen, weil eine Verletzung einen Transfer verhindern kann.' So weit war es damals noch lange nicht“, erinnert sich Sané, „ich habe mir in dem Moment mehr Sorgen um mein Knie als den Wechsel gemacht. Ich hatte zuvor ja nie Probleme mit dem Knie, daher war das schon ein Schock. Leider war die Verletzung dann sehr langwierig.“ Sané feierte erst am 22. Juni sein Comeback für City. Am 3. Juli erfolgte der Wechsel zu den Bayern, mit denen er sich den Gewinn der Champions League zum Ziel gesetzt hat. Beim Finalturnier im August in Lissabon darf der Linksfuß allerdings noch nicht mitwirken.