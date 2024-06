30 Millionen: OL vor Mangala-Verpflichtung

Orel Mangala wird aller Voraussicht nach nicht zurück zu seinem Stammklub Nottingham Forest kehren, stattdessen bleibt der ehemalige Stuttgart-Profi bei Olympique Lyon. Laut ‚Sky‘ zieht OL die Kaufoption in Höhe von 17,5 Millionen Euro für den 26-jährigen Mittelfeldspieler. Mangala wird von den Franzosen mit einem Vertrag bis 2027 ausgestattet. Insgesamt werden 30 Millionen Euro für den Abräumer fällig, bereits die Leihgebühr lag bei zehn Millionen Euro.

Ob der Rechtsfuß langfristig bei Lyon bleibt, steht jedoch in den Sternen. ‚Sky‘ zufolge hält sich Mangala trotz der Festverpflichtung die Möglichkeit für einen noch größeren Karriereschritt offen. In der abgelaufenen Saison absolvierte der belgische Nationalspieler 32 Pflichtspiele für Lyon. Als Tabellensechster nimmt der französische Klub an der UEFA Conference League-Qualifikation teil.