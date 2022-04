Bayern wirbt um Hertha-Talent

Der FC Bayern würde sich gerne in der Nachwuchsabteilung von Hertha BSC bedienen. Wie ‚Sky‘ berichtet, bemühen sich die Münchner um Noel Aseko Nkili aus der Berliner U17.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der defensive Mittelfeldspieler ist noch bis 2023 an die Alte Dame gebunden. In der laufenden Saison sammelte Aseko Nkili acht Torvorlagen in 17 Pflichtspielen. Auch RB Salzburg würde den 16-jährigen deutschen U-Nationalspieler gerne verpflichten.