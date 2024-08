Freiburg lehnt Angebot aus Mailand ab

Der AC Mailand streckt die Fühler nach Innenverteidiger Bruno Ogbus (18) vom SC Freiburg aus. Laut ‚Sky‘ hat der Serie A-Klub ein Angebot in niedriger einstelliger Millionenhöhe abgegeben, das die Breisgauer aber umgehend abgelehnt haben – der Bundesligist sei nicht gesprächsbereit.

In Freiburg trauen sie dem Schweizer U19-Nationalspieler den Schritt zu den Profis zu. Ogbus, vertraglich bis 2026 gebunden, spielte in der abgelaufenen Saison im DFB-Pokal für die U19 und in der 3. Liga für die Zweitvertretung des Sportclubs.