„Pogbasta“ | Mbappé fraglich für Bayern-Kracher

„Erneuter K.O.“ bei Pogba

Wenn Juventus Turin heute Abend (21 Uhr) im italienischen Pokal zuhause gegen Lazio Rom antritt, hätte eigentlich Paul Pogba (29) nach langer Knieverletzung zum zweiten Mal im Kader stehen sollen. Trainer Massimiliano Allegri berichtet nun jedoch von „Schmerzen an den Beugemuskeln“. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ zeigt Pogba groß auf ihrem Cover und titelt „Pogbasta! Erneuter K.O. – Juve denkt über seine Zukunft nach“. Sein bislang letztes Pflichtspiel absolvierte der Franzose im April 2022, damals noch für Manchester United. Sein Vertrag läuft noch bis 2026.

PSG-Sieg mit großem Wermutstropfen

Paris St. Germain kann dank eines 3:1-Erfolgs gegen den HSC Montpellier die Tabellenführung in der Ligue 1 auf fünf Punkte ausbauen. In einer teils spektakulären Partie verschoss Kylian Mbappé zwei Elfmeter hintereinander und musste dann wenig später auch noch angeschlagen vom Platz. Im Zuge dieses Horror-Abends für den 24-Jährigen schreibt die ‚L’Équipe‘ vor allem in Bezug auf seine Verletzung von „bösen Dämonen“. Ein Einsatz gegen den FC Bayern in zwei Wochen im Champions League-Achtelfinale ist laut dem französischen Blatt fraglich.

Barça „unaufhaltsam“

Der FC Barcelona marschiert in der spanischen La Liga weiter vorneweg. Bei Betis Sevilla fuhren die Katalanen einen 2:1-Sieg ein und stehen somit weiterhin komfortabel an der Tabellenspitze. „Unaufhaltsam“ lautet die Überschrift der ‚Sport‘. Die ‚Marca‘ beschäftigt sich mit dem Erzrivalen Real Madrid, bei denen Vinicius Junior heute Abend (21 Uhr) gegen den FC Valencia ein Jubiläum feiern könnte: „200 Mal Vinicius“ – mit gerade einmal 22 Jahren. Die Königlichen wollen den alten Rückstand von fünf Punkten auf Rang eins wiederherstellen.